Chieti, cinghiale a spasso tra boutique e bar Video

Un cinghiale a spasso per Chieti tra boutique e passanti sbalorditi. Il cinghiale è stato avvistato ieri sera in via Valignani, zona ex ospedale vecchio. L'animale è stato visto passaggiare, noncurante di auto e negozi ancora aperti, nella zona di Sacro Cuore, camminava svelto in direzione Sant'Anna, verso Chieti Alta.



La strada è una zona trafficata e popolata e non capita spesso incontri del genere. Il video, girato da un passante e rimbalzato subito sul web, è diventato virale. Molti i commenti dei residenti, per lo più preoccupati dal girovagare dell'animale: «I cinghiali sono pericolosi, per gli incidenti e le malattie. Basta intrusioni, abbiamo paura». C'è anche chi l'ha presa a ridere.

