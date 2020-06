Chieti, capriolo salvato da carabinieri forestali e veterinari Asl sulla Tiburtina

Un capriolo che rischiava di essere investito sulla trafficatissima Tiburtina, all'altezza del vivaio Gardenia nella zona di Brecciarola a Chieti, è stato catturato e salvato a cura del Servizio veterinario di Sanità animale. L'intervento ha visto impegnati gli uomini del Comando stazione Carabinieri forestali di Chieti, Gianluca Supino e Andrea Ricci, insieme con i veterinari della Asl Giovanni Di Paolo e Angelo Giammarino. L'esemplare di capriolo maschio di circa un anno e del peso di oltre 35 chili è stato preso in tutta sicurezza, evitando incidenti stradali, grazie all'utilizzo di una rete per la cattura di cinghiali. Dopo aver visitato l'animale e avergli somministrato un’idonea terapia antishock, i veterinari hanno liberato il capriolo in un ambiente isolato e idoneo alla specie. Ultimo aggiornamento: 17:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA