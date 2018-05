di Gianluca Lettieri

È lo Spoltore a volare in finale play off: la stagione del Chieti finisce qui. La squadra dell’ex Donato Ronci vince all’Angelini (0-1) una delle due semifinali d’Eccellenza e passa il turno: domenica prossima se la vedrà con il Paterno, che nell’altra gara di giornata ha battuto il Martinsicuro (2-1). “Vado via - ha detto il presidente teatino Giulio Trevisan, davanti ai tifosi -. La mia avventura a Chieti finisce qui. Avevo preso questa decisione a dicembre, ma ho continuato solo per rispetto della squadra e della piazza”. Un successo meritato quello dei pescaresi, passati in vantaggio all’8’ del secondo tempo con Sanchez. Male, malissimo il Chieti, che non ha mai dato l’impressione di poter recuperare. Basti pensare che, durante tutta la partita, i neroverdi non hanno costruito neanche una vera e propria palla gol. A fine partita festa grande per lo Spoltore, mentre il Chieti è uscito tra la contestazione della curva. Tensione all’esterno dello stadio, dove i tifosi neroverdi hanno provato a sfondare il cancello che porta agli spogliatoi: il tentativo è stato respinto dalle forze dell’ordine. Poi la tifoseria ha avuto un confronto con il presidente Trevisan, la squadra e l’allenatore Marino.

Marted├Č 1 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:39



