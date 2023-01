Riga spezzata per scherzo sulla sedia, ferito studente di 14 anni: ambulanza e polizia in una scuola abruzzese

Uno scherzo pericoloso che poteva avere conseguenze ben più gravi. Uno studente di 14 anni dell'istituto d'istruzione superiore Luigi di Savoia di Cheti si è ferito dopo essersi seduto su una riga spezzata con spuntoni in evidenza, tenuta in verticale sulla sedia da un compagno di classe. A causa delle ferite provocate il giovane, residente a Nocciano, ha iniziato a sanguinare.

Pantelleria, per 10 anni vittima dello stesso bullo: 16enne finisce in ospedale e (finalmente) lo denuncia

Roma, bullo minaccia compagno di classe a scuola con una pistola finta. «Sarà sospeso»

I docenti a quel punto hanno chiamato il 118 e avvisato i genitori dello studente. Dopo le cure iniziali all'interno dell'istituto, l'alunno è stato trasportato in pronto soccorso. In ospedale sono arrivati gli agenti della squadra volante, che hanno raccolto le prime testimonianze. I medici hanno deciso di trasferirlo nel reparto di chirurgia pediatrica del Santo Spirito di Pescara in codice giallo dove è stato sottoposto a un intervento.