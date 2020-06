Chieti, morto nella notte l'assessore comunale Antonio Viola

Ultimo aggiornamento: 09:38

È scomparso improvvisamente nella notte nella sua casa in via Saline di Cerratina l’avvocato, adella giunta comunale diAveva 60 anni e in passato aveva già avuto qualche problema di salute. Probabile, quindi, che la sua morte improvvisa sia dovuta a un malore.Un fulmine a ciel sereno per quanti lo conoscevano per la sua attività professionale e politica. Viola era nato ail 18 giugno del 1960 e appunto aveva appena compiuto 60 anni.già dal primo mandato diera stato stato consigliere comunale di Chieti già nel 1990 e fino al 1993, poi dal 1997 al 2000.L’ultimo saluto verrà celebrato domani, alle 15.30, nella chiesa deldell’amore dipoi il corpo verrà trasferitoL'ultima suanel consiglio comunale delin streaming per parlare del bilancio previsionale del. Nella stessa seduta spiegò la ripresa dellacon la possibilità di organizzare spettacoli all’aperto, nelle piazze del centro storico, durante l’estate.In aggiornamento