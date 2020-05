Chieti, raccoglie asparagi e precipita nel burrone

Cade in burrone: salvato. Nel tardo pomeriggio operazione di soccorso per il recupero di una persona infortunata in località Fondo Valle Alento, nel comune di Chieti. L'uomo era precipitato in un luogo impervio durante un'escursione alla ricerca di asparagi. Per il recupero dell'infortunato è stato allertato l'elisoccorso e, dopo la stabilizzazione a terra con tecniche di primo soccorso sanitario, l'uomo è stato imbarcao con il verricello sull'elicottero dei vigili del fuoco Drago 52 in volo stazionario per l'immediato trasporto presso il vicino ospedale di Chieti.

Ultimo aggiornamento: 23:23

