Armato di bastone rapinò un distributore a Chieti: arrestato 38enne di Pescara

Rapinò il 16 novembre scorso un distributore di benzina a Chieti scalo: arrestato un 38enne di Pescara. Ieri gli agenti della sezione Reati contro il patrimonio della Squadra mobile di Chieti ha tratto in arresto il 38ennem già noto alle forze dell'ordine: con un complice avrebbe rapintao il distributore Sozio in viale Unità d'Italia. Quel giorno un uomo armati di un bastone acuminato ha minacciato l’addetto al rifornimento, riuscendo a rubare il borsello con l’incasso della giornata, circa 4.000 euro. Poi era scappato. Le indagini hanno consentito di accertare la presenza di un secondo rapinatore, che ha atteso il rapinatore a bordo di un'auto, poi fuggita in direzione Pescara.

APPROFONDIMENTI MALA SCATENATA Pescara, assalto al portavalori: rubati 80mila euro alle Poste... PESCARA Esce dal Conservatorio, coltello alla gola: ventenne reagisce al...

Pescara, ragazzo dorme in albergo per rapinare cellulari: arrestato

Le immagini acquisite al distributore e le testimonianze hanno consentito di individuare il conducente dell’auto: un uomo già noto alle forze dell'ordine e residente in Pescara che è stato successivamente identificato. L'indagine è stata coordinata dal om della procura di Chieti, Giancarlo Ciani e accolta dal gip Luca De Ninis che ha emesso un’ordinanza di custodia custodia cautelare in carcere pe ril 38enne pescarese, condotto nella caasa Cìcircondariale di Frosinone.