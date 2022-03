Aggredito durante la movida: i pugni gli fracassano le ossa della faccia

Preso a pugni in pieno volto da un uomo che non conosce e che subito dopo è andato via: è successo sabato sera, intorno alle 22.30, in un bar di via Colonnetta, a Chieti Scalo. Un'aggressione improvvisa quella di cui è rimasto vittima un giovane calabrese di 26 anni che, colpito violentemente alla faccia, è caduto a terra e quando si è rialzato era una maschera di sangue.

Il giovane, che ha un domicilio nel capoluogo teatino, si è fatto accompagnare al policlinico da un amico ma dopo le prime cure, mentre era ancora piuttosto agitato, ha deciso di andare via anche se sarebbe stato da ricoverare: per lui prognosi di 30 giorni dal momento che ha riportato diverse fratture fra le quali quelle delle ossa nasali e del seno mascellare ma ha anche edemi molto evidenti al livello degli occhi, mentre la Tac ha escluso più gravi lesioni interne.

Nel cuore della notte, 3.30, è stata la Volante a recarsi in ospedale per ritirare il referto che ha fatto scattare le indagini. Del caso si sta occupando la Squadra Mobile che ha rintracciato e sentito il giovane calabrese che, però, non sa spiegarsi l'accaduto. Ed ha sentito anche altri testimoni. Le immagini delle telecamere di sicurezza del locale, dove la vittima era si era trattenuta già dalla prima serata, una volta visionate potranno dire cosa è accaduto all'interno ovvero quale può essere stata la scintilla che ha innescato la violenta aggressione, magari uno sguardo non gradito o l'apprezzamento su una ragazza: ma siamo nel campo delle supposizioni.