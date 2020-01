Chieti, schianto tra auto e moto: grave un 32enne

Ultimo aggiornamento: 17:19

Schianto tra un'auto e una moto a Miglianico. E' successo alle 16 nel tratto trae Ripa Teatina. Ad avere la peggio il motociclista - un 32enne di- ricoverato per un grave politrauma all'ospedale di Chieti. L'anziano alla guida dell'auto non ha riportato lesioni. Al vaglio dei carabinieri le cause dell'incidente avvenutoSul posto è intervenuta, poi trasportato in ospedale. Ihanno povveduto a togliere dalla strada i mezzi e a rendere sicura la circolazione.