Chiede foto osé a una quindicenne, poi minaccia i genitori: patteggia per adescamento di minore

Nonostante la minore avesse raccontato tutto ai propri genitori sulla richiesta di foto osè da parte di un 18enne della provincia di Bari, lo stesso dopo un contatto telefonico col papà della ragazzina ha continuato nella propria condotta pensando di non essere rintracciato. Ci hanno invece pensato gli agenti della Polizia postale dell'Aquila i quali sotto il coordinamento della Procura dell'Aquila in tempi rapidi hanno rintracciato il 18enne S.M. e messo con le spalle al muro sulle pesanti violazioni compiute.

L'inchiesta della Polpost ha preso avvio nel 2020 quando i genitori di una 15enne aquilana hanno raccontato di una serie di messaggi arrivati sul cellulare della figlia da parte del giovane pugliese con la passione per la musica: «Voglio tue foto osè, ti do tempo altri giorni poi pubblico il tuo numero sulla piattaforma Telegram»; aggiungendo anche «non peggiorare la situazione provando a bloccarmi, altrimenti lo faccio subito». Alla minore non è rimasto altro da fare che avvertire i genitori che attraverso uno dei messaggi arrivati hanno fatto presente al maggiorenne che la loro figlia era una minore. Circostanza che non ha fatto desistere il giovane il quale, messo al corrente della denuncia, ha aggravato la posizione.

Dopo essersi procurato un altro numero di cellulare (quello precedente era stato immediatamente bloccato dai genitori della parte offesa), ha imposto di ritirare la denuncia altrimenti con toni minacciosi, avrebbe mandato qualcuno in città per "regolare i conti". E così su delega del Pm D'Avolio, gli agenti della Polpost dell'Aquila, dopo essere risaliti alle generalità dell'indagato, sono andati nella sua abitazione per compiere un'accurata perquisizione. Dal telefono subito sequestrato e affidato a un consulente, sono uscite fuori le richieste di foto e le minacce inviate alla minore e ai suoi genitori. Di qui l'unica via percorribile con il ricorso del rito del patteggiamento (dinanzi il Gip), alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione più una multa di 3 mila euro per adescamento di minore, estorsione e minacce.