Charlene, la principessa silenziosa che regala cioccolatini, firmati

Quasi sempre in silenzio. Poche parole anche con le autorità istituzionali. Un “grazie, grazie, wonderful” quando il presidente della Regione, Marco Marsilio, le ha regalato una Presentosa, gioiello tipico dell'Abruzzo. Lei, Charlene di Monaco, ha ricambiato con una elegante scatola di cioccolatini monegaschi ad edizione limitata. Eppoi, mentre fotografi e giornalisti venivano tenuti lontani, l'abbraccio a qualche bambino della scuola appena inaugurata.



Sono stati i pochi sussulti della visita di Charlene ieri a Isola del Gran Sasso, vicino Teramo, per inaugurare una scola antisismica realizzata anche con i fondi della Croce Rossa monegasca. Eppoi via in elicottero, lasciando il ricordo di quella che è stata chiamata la "Pincipessa silenziosa"