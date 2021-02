Domani pomeriggio (giovedì 11 febbraio), alle 18, diretta sulla pagina Facebook della Cgil Teramo per il terzo appuntamento del ciclo di iniziative promosso dal sindacato provinciale. Protagonisti saranno i giovani con i quali si parlerà di come la pandemia da Covid-19 sta condizionando la loro vita, i loro studi con la didattica a distanza e i rapporti sociali. «Quella dei giovani è una voce che manca e che noi vogliamo sentire» , commenta il segretario provinciale della Cgil di Teramo, Giovanni Timoteo, che chiuderà l’incontro. Ad introdurlo, invece, ci sarà Vincenzo Quaranta della Filcams Cgil Teramo: «Abbiamo voluto dare un ruolo ai giovani che in questo momento sono visti solo come gli “untori” e invece anche loro stanno soffrendo per la pandemia e saranno i protagonisti dei futuri investimenti» . Il momento di riflessione vedrà al centro anche il tema del lavoro giovanile, un’analisi della situazione attuale con uno sguardo alle nuove identità lavorative e ai nuovi posti di lavoro che si potranno creare con gli investimenti sulla tecnologia e sulla sostenibilità. Ma si parlerà pure di tematiche ambientali con la possibilità, aperta a chiunque voglia partecipare, di poter fare domande e offrire riflessioni e stimoli al dibattito. All’incontro parteciperanno pure Ilaria Barnabei dell’Unione degli universitari di Teramo; Giulia Colangelo, rappresentante d’istituto del Liceo classico e artistico di Teramo; Federico Di Luciano di Friday for future e Domenico Di Felice di Nidil Cgil Teramo e Wide open coworking Teramo.

