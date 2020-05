© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi alle 17 si terranno i funerali, nella chiesa parrocchiale didi, il giovane di 35 anni, rinvenuto cadavere, venerdì 22 maggio, nel canale di bonifica di Strada 26, nel territorio di. L’autopsia ha escluso una morte violenta, rilevando unche avrebbe provocato al ragazzo un arresto cardio circolatorio. Saranno i risultati dell’esamea svelare se il giovane ha assunto qualche sostanza prima di finire nel canale dove l’acqua raggiunge appena un metro di altezza.Valletta era sull'auto condotta dal suoB.P., 35 anni, di Lecce dei Marsi, che dopo l’incidente è finita in un fossato ed è stata rimossa successivamente su richiesta delintervenuto sul posto dopo un messaggio del gps sul cellulare. B.P. sarebbe rimasto privo di sensi nell’auto mentre lasarebbe sceso e si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce. E’ stato cercato per tre giorni dai carabinieri della compagnia didopo la denuncia di scomparsa da parte deiavvenuta martedì 19. Intanto l’amico sotto shock non ricordava nulla e solo quando ha saputo che i militari cercavanosi è presentato in caserma per raccontare la storia dell’incidente stradale avvenuto proprio a un centinaio di metri dal canale dove è stato rinvenuto il cadavere del suo amico.