Investiti e uccisi due caprioli e un cervo: andavano a caccia di cibo

Uccisi due caprioli e un cervo sulle strade della Marsica. Tra sabato e domenica i tre animali sono rimasti coinvolti in incidenti stradali tra Magliano de’ Marsi e Massa d’Albe, alle porte di Antrosano, in provincia dell'Aquila, e sulla Strada provinciale Turanense. Negli incidente le auto coinvolte hanno riportato danni ma i conducenti non sono usciti illesi dallo scontro con gli animali che purtroppo hanno perso la vita.

Secondo il sevizio veterinari della Asl il pericolo in estate aumenta notevolmente perché c’è una grande mobilità degli animali. Gli addetti ai lavori invitano a fare massima attenzione soprattutto nella zona fuori parco, quella compresa appunto tra Magliano, Massa d’Albe e Antrosano, dove c’è un maggior rischio per gli automobilisti di imbattersi i cervi, caprioli e altri animali selvatici. Un po’ di allarmismo e preoccupazione c’è anche tra i residenti per i numerosi animali che avvicinano alle abitazioni alla ricerca del cibo.

