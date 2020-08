Cervo superstar blocca la statale: automobilisti in fila per fare una foto

Cerve superstar blocca la statale: tutti in fila per fare una foto. Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Sulmona sono dovuti intervenire per un cervo che, forze confuso, aveva di fatto paralizzati la strada statale 17, nei pressi di Pettorano sul Gizio. Il cervo fermo in mezzo la carreggiata, probabilmente intimorito dall’intenso traffico domenicale, ha praticamento bloccato la circolazione ed è stato immortalato da numerosi scatti degli automobilisti.

Molte le chiamate alla sala operativa di automobilisti in coda sulla statale. Immediato l’intervento dei poliziotti che, con grande pazienza, sono riusciti ad allontanare il cervo che, dal canto suo, non ne voleva sapere di lasciare il “palcoscenico stradale” per la boscaglia.

