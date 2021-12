Tornano dal Venezuela per la vacanze di Natale: intossicati dal monossido di carbonio

A Cerchio, Comune in provincia dell'Aquila, cinque persone sono state intossicate durante la notte dal monossido di carbonio sprigionato a causa del cattivo funzionamento della caldaia. La famiglia - marito, moglie, suocera e due figli - erano appena tornati dal Venezuela per il Natale. È stato l'uomo M.A., 58 anni, a svegliarsi e a rendersi conto della grave situazione. Ha aperto le finestre e ha salvato la famiglia. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure e poi tutta al famiglia è stata traferita al nosocomio di Avezzano. Durante la notte poi è avvenuto il traferimento a Roma di tutti e cinque. Sul posto per i rilievi i vigili del fuoco di Avezzano.

