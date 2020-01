Cerca un posto per appartarsi con la prostituta e provoca un incidente. La “squillo” finisce all'ospedale

Fa salire in auto una prostituta e causa un incidente stradale. La squillo, ferita, finisce in ospedale È successo ieri sera, intorno alle ore 23, a Montesilvano.



Un uomo, alla guida di una citycar, ha fatto salire in auto la prostituta e e, mentre si stava recando con lei nel luogo scelto per appartarsi, è andato a finire contro una Ford Fiesta che procedeva nel senso opposto.



L’unica ad aver riportato lesioni è stata proprio la prostituta, che è stata medicata e trasportata in ospedale da un’ambulanza della Misericordia di Pescara. © RIPRODUZIONE RISERVATA