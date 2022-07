Incendio e fumo nero in una fabbrica dismessa di Cepagatti

Un vasto incendio si è sviluppato questa mattina nella zona industriale di Vallemare, nel Comune di Cepagatti in provincia di Pescara. Il rogo è partito da uno stabilimento produttivo dismesso da tempo, dove forse erano in corso lavori di ripulitura: questa ed altre circostanze, a partire dalle cause esatte del fatto, saranno analizzate dai vigili del fuoco una volta ultimate le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area, che si stanno rivelando piuttosto complesse. Sul posto sono all'opera diverse squadre del comando provinciale di Pescara