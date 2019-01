Centro antiviolenza per le donne, squarciate le gomme dell'auto della presidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attacco intimidatorio all'Aquila. E' successo ieri nel parcheggio del Palazzo di giustizia di via XX Settembre, ai danni della macchina di proprietà dell’avvocatessa aquilana Simona Giannangeli, sulla quale qualcuno si è accanito con un punteruolo per tranciare tutti e quattro gli pneumatici. Sul posto dopo poco tempo sono arrivati gli agenti della Polizia per la constatazione del danno e del grave episodio di violenza. «Sono la presidente dell’Associazione Donatella Tellini-Centro Antiviolenza per le Donne dell’Aquila – ha precisato l’avvocatessa aquilana - , nonché l’avvocata dello stesso Centro e so che questi atti sono l’espressione di quella sottocultura violenta, maschilista e retrograda contro la quale lotto da oltre venticinque anni. So che queste azioni – ha aggiunto - squallide e meschine sono state compiute da chi non conosce altro strumento che quello dell’intimidazione. Questi atti vergognosi non mi faranno desistere dal continuare a svolgere il mio lavoro con coerenza e determinazione, contro ogni forma di sopraffazione e violenza. Questi atti vergognosi – ha evidenziato sempre la Giannangeli - rafforzano ulteriormente il mio convincimento della necessità di lottare, fuori e dentro le aule di giustizia, contro ogni forma di violenza maschile contro le donne. Questi gesti non mi intimidiscono né mi faranno arretrare di un passo».