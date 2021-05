3 Maggio 2021

di Patrizio Iavarone

(Lettura 2 minuti)







SULMONA - Quattro positivi sabato, nessuno ieri, ventidue nell'ultima settimana: il Centro Abruzzo conferma e anzi migliora la curva epidemiologica, con l'indice di incidenza del contagio che scende a 33,5 casi settimanali ogni 100mila abitanti, il miglior dato della provincia la cui media, pur in discesa di 6 punti, si attesta comunque a 93,9 casi ogni 100mila abitanti.

Lontanissimi, comunque, in Valle Peligna e Alto Sangro, dalla zona rossa e anzi con numeri da zona bianca, molto vicini alla media del Pescarese (31,9). I Comuni toccati dai nuovi positivi nell'ultima settimana sono stati cinque: Sulmona (15 casi, di cui 2 sabato), Introdacqua (2 sabato), Castel di ieri (2), Castel di Sangro (2) e Opi (1). A questi si aggiungono nella settimana precedente, per avere cioè uno spettro di copertura dell'incubazione del virus nella sua variante inglese, Raiano, Roccaraso, Pescasseroli, Alfedena e Castelvecchio Subequo. Dieci centri sotto osservazione, insomma, con sei classi in quarantena (che dovrebbero però esaurirsi in questi giorni) e l'ospedale che, nei fatti, è tornato pulito nella Rianimazione e che ospita solo due pazienti nel reparto di medicina Covid.

Ma per cantare vittoria è ancora presto, soprattutto alla luce del fine settimana passato che, oltre alle riaperture previste dal nuovo Dpcm, è stato caratterizzato dalla festa della Madonna della Libera a Pratola Peligna, Comune uscito da poco dalla zona rossa e dove negli ultimi due giorni la cautela del distanziamento e di evitare assembramenti non è stata proprio osservata alla lettera. Anzi: i pratolani, molto legati alla festa di maggio, si sono riversati nelle strade, stretti in grandi tavolate fuori dai bar e sono stati tanti i rientri da fuori regione. Il rischio di nuovi focolai, insomma, esiste, nonostante da diciotto giorni ormai non si registrino nuovi casi in paese.

E che il rischio calcolato non regge di fronte al richiamo della festa a cui già lo scorso anno i pratolani hanno dovuto rinunciare. Non ci sono state processioni (solo le messe, ma molto frequentate), né manifestazioni civili collaterali, tuttavia lo struscio e la socializzazione non sono certo mancati. Se questo avrà un effetto sulla curva epidemiologica si saprà solo tra una decina di giorni, ma una mano, ad arginare il virus, la darà sicuramente il caldo e i vaccini che, nonostante più di qualche disagio burocratico, vanno avanti a spron battuto, con una punta di oltre 1.200 inoculazioni raggiunta venerdì scorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA