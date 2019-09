Montorio, vola nel dirupo dopo lo schianto contro il guard rail: è grave

Ultimo aggiornamento: 14:37

L'incidente questa mattina sulla statale 80 alle porte di Montorio. Un motociclista M. A., 33 anni di Alba Adriatica, vola in un dipuro dopo lo schianto contro il guarda rail: salvato dalla vegetazione che ha attuto la caduta. Trasferito in eliambulanza all'ospedale dell'Aquila.Pauroso incidente quello che ha visto protagonistra un centauro sulla statale 80, alle porte di Montorio. E' stato necessario l'intervento dell'eliambulanza del 118 per permettere il recupero del giovane alla guida della moto di grossa cilindrata: dopo lo schianto contro il guardrail, è volato nel dirupo sottostante, tra la vegetazione che costeggia il corso del fiume Vomano. I soccorsi sono stati immediati, ma complicati dalla zona impervia. Per il suo recupero il personale del 118, assieme ai vigili del fuoco, hanno dovuto chiedere l'intervento dell'eliambulanza. Il centauro attorno a mezzogiorno è stato trasferito all'ospedale dell'Aquila.