8 Maggio 2021

Altri 10 contagi registrati ieri a Celano, in provinai dell'Aquila, l’unico territorio, in tutto l’Abruzzo, in zona rossa dopo l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Marco Marsilio, valida fino a mezzanotte di venerdì 14 maggio. L’altro giorno erano stati 22 i casi registrati e sono scoppiate subito le polemiche sul web per gli atteggiamenti sbagliati dei cittadini. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che i casi si siano avuti dopo le feste di compleanno, con numerosi invitati, lo scorso weekend. Già da qualche giorno erano state chiuse l’attività di una pasticceria e di un forno. In una scuola, positivo uno studente appena rientrato in classe, in presenza. In quarantena sia gli studenti, compagni di classe, sia i professori.