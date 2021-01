Due bombe carta a Celano, centro vicino ad Avezzano, in provincia dell'Aquila. Le due bombe carta sono state collocate sotto due auto, un'Audi A4 e una Mercedes Classe A, di proprietà di due commercianti edili, soci tra loro. L'esplosione è stata udita nella notte ed ha svegliato molti residenti, secondo i primi rilievi dei carabinieri i danni non sono gravi, ma lo spavento è stato tanto. E' successo questo notte in centro storico, dove le strade sono molto strette.

Le due auto erano parcheggiate a una distanza di 30 metro l'una dall'altra, anche se i due soci abitano vicino. I malviventi hanno approfittato dalla nebbia per collocare gli ordigni rudimentali e nessuno li ha visti. I carabinieri stanno svolgendo indagini per identificare gli autori e i motivi del gesto. Si stanno visionando le immagini delle telecamere in uscita e in entrata dal paese abruzzese.

