L'Aquila, Cecilia Rodriguez firma autografi bussando porta a porta

Toc toc. Sorpresa. C'è Cecilia Rodriguez alla porta, pronta a firmare autografi. Oggi dalle 22 la sorella di Belen, fa visita ai residenti della piccola frazione Busci di Montereale (L'Aquila). L'argentina, discussa concorrente del Grande Fratello per via di alcuni momenti di intimità con Ignazio Moser, è ospite del comitato San Vincenzo. La Rodriguez è disponibile per scattare delle foto e firmare autografi accompagnato dalla musica del dj Daniele Santarelli.





Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:04



