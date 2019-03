Cosa ci fa un cavallo sulla Teramo-mare? Questa mattina intorno alle 7.30, alcuni automobilisti hanno immortalato con foto e video, l’animale in andatura di trotto, da solo, sulla Teramo mare in direzione monti.



«Rallenta, rallenta. Fa che ci salta addosso» urla in un video un automobilista alla visione dell’animale mentre l’altro passeggero con il cellulare filma la scena. Video e foto stanno diventando virali sul web © RIPRODUZIONE RISERVATA