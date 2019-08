Cavallo imbizzarrito resta intrappolato nel cancello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cavallo imbizzarrito sfugge al controllo del proprietario e, dopo aver attraversato la trafficata statale 259, resta infilzato in una delle lance metalliche di una recinzione. Intervento delicato e complesso questo pomeriggio dei vigili del fuoco, distaccamento di Nereto, a Corropoli, in provincia di Teramo. Un cavallo, dopo essere scappato, ha attraversato la statale 259 e ha urtato con il muso la recinzione di un’abitazione, rimanendo infilzato.I pompieri hanno dovuto attendere l’arrivo di un veterinario da Colonnella, che ha sedato l’equino e così hanno potuto provvedere, con una cesoia idraulica, a tagliare la lancia del cancello in questione. Una volta liberato, l’animale è stato sottoposto alle cure necessarie sul posto per l’estrazione del ferro appuntito, la ferita è stata poi suturata. L'animale, provato fisicamente, a seguito delle cure è apparso in discrete condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Colonnella e gli agenti della polizia locale di Corropoli.