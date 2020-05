Francavilla al Mare, sorpreso a spasso sul lungomare con il cavallo: multa da 533 euro

FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI) Sorpreso a spasso per le strade cittadine sul suo calesse trainato dal cavallo al trotto e multato per 533 euro. E' successo questa mattina a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. L'uomo stava percorrendo il lungomare della cittadina rivierasca quando è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Chieti. Da una prima verifica, sarebbe un rom proveniente da Pescara. Oltre al passeggio con cavallo, gli è stato contestato il mancato rispetto del limite dei 400 metri per gli spostamenti dall'abitazione imposto dal Dpcm in vigore. L'allenamento dei cavalli è consentito solo da domani secondo le modalità stabilite nel nuovo Dpcm del governo. © RIPRODUZIONE RISERVATA