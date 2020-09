L'Arminauta, a Pescara il casting del film ispirato al libro della Di Pietrantonio

Nella chiesa dei Santi Angeli Custodi in via Lago della Posta a Pescara si svolge, venerdì 11 settembre dalle 11:00 alle 18:00, il casting del film "L’armimuta" tratto dall’omonimo romanzo di Donatella Di Pietrantonio, che sarà girato con la regia di Giuseppe Bonito.



In questa prima fase il casting si concentra sui ruoli dei personaggi più giovani, quindi nello specifico le selezioni che si svolgono a Rancitelli sono indirizzate a bambine tra i 7 e i 10 anni, ragazzine tra i 13 e i 16 anni e ragazzi tra i 13 e i 20 anni.



Non sono richieste esperienze precedenti nel settore cinematografico: basta presentarsi sul posto il giorno stesso e attendere il proprio turno. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore (o da chi ne fa le veci) per evitare assembramenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA