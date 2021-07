Anziana di 85 anni si toglie la vita: un anno fa era morto il figlio

Venerdì 23 Luglio 2021, 08:57

Non era riuscita a superare il profondo dolore per la perdita del figlio. Un'assenza che l'aveva segnata, divetata di giorno in giorno insopportabile. Forse per questo deciso di farla finita lanciandosi nel vuoto dalla finestra di casa, a 3 metri d’altezza. La tragedia ieri mattina poco prima di mezzogiorno a Castiglione Messer Raimondo, in provinvia di Teramo. A perdere la vita S.R., 85 anni. Il figlio è morto poco meno di un anno fa per una grave malattia e lei era rimasta sola. A chiamare i soccorsi una vicina di casa. Quando i sanitari sono arrivati non c’era più nulla da fare: l’85enne è morta a causa delle ferite riportate. Il pm ha firmato il nulla sosta per la restituzione della salma alla sepoltura. Sul luogo i carabinieri della locale stazione per accertamenti.