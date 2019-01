Castelnuovo, trenta migranti trasferiti in provincia di Teramo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I primi 30 dei 503 migranti sono partiti ieri alle ore 12, a bordo di uno dei tre pullman, dalla struttura del Cara di Castelnuovo di Porto e sono arrivati nella provincia di Teramo verso le 15. Teramo e Campobasso le prime destinazioni. Nella provincia di Teramo è arrivato il pullman che ha lasciato, per il momento, in alcune destinazioni temporanee i trenta richiedenti asilo. Anche se in mattinata, assicura la Prefettura, avranno tutti una sistemazione definitiva nei vari centri dislocati, nei vari centri accoglienza straordinari (Cas) che sono 37, ed ospitano già circa mille migranti: Alba Adriatica, Atri, Basciano, Campli, Canzano, Castellalto, Castilenti, Cellino Attanasio, Civitella del Tronto, Isola del Gran Sasso, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Torricella Sicura, Tortoreto.L'età media degli accolti è compresa tra i 20 ed i 25 anni e provengono, prevalentemente, da Paesi dell'Africa sub-sahariana (Nigeria, Gambia, Costa d'Avorio, Mali, Sierra Leone e altri) e da Paesi asiatici (Pakistan, Afghanistan, Bangladesh e altri). Per il momento sulle destinazioni le forze dell’ordine hanno deciso di tenere il massimo riservo.