Castelbasso, rinviata al 27 agosto la serata con gli autori di Lercio

Giovedì 19 Agosto 2021, 13:56

La bellissima serata di questa sera a Castelbasso, con gli autori di Lercio, che ogni giorno ci fanno sorridere e riflettere, è stata annullata con data rinviata di una settimana. «Per motivi tecnici, legati a problemi con la linea elettrica in piazza Belvedere, la Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture e il Fla - Festival di Libri e Altrecose di Pescara, comunicano che l'incontro tra il direttore Vincenzo D'Aquino con gli autori di Lercio, in programma questa sera (giovedì 19 agosto) per Castelbasso 2021 - Borgo della cultura, è rinviato a venerdì 27 agosto, alle 21,30, sempre in piazza Belvedere». Alla base del rinvio ci sono problemi con l'erogazione di energia elettrica che non permettono di allestire il palco di Castelbasso, nel comune di Castellalto in provincia di Teramo, dove ogni anno si tiene l'omonimo festival.

La serata a ingresso libero con gli autori di Lercio tratta di notizia false. E parte della domanda: »Da Benjamin Franklin al mockjournalism, come si è evoluto il rapporto tra giornalismo e veridicità delle notizie?» Gli autori che animano il sito di satira Lercio, fenomeno della rete seguito da oltre un milione e mezzo di persone, presenteranno al direttore del Fla e al pubblico il loro primo libro “Mock’n’troll” (People), riflessione scanzonata sulla linea fin troppo sottile che separa il vero dal falso e la cronaca dalle bufale.