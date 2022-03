Turista campano colto da ictus in auto, salvato dai carabinieri

Automobilista colto da ictus, viene salvato dai carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, agli ordini del maggiore Fabio Castagna. È successo nella cittadina sangrina. L’uomo, un 60enne, di origini campane, si trovava da solo, all’interno della propria autovettura, quando all’improvviso è stato colto da un principio di afasia, ovvero il disturbo del linguaggio in cui viene alterata la capacità di comunicare, tipica dell’ ictus cerebrale. In quel momento, i militari si trovavano in servizio di perlustrazione del territorio. All’altezza dello stadio Teofilo Patini, passando vicino alla vettura del turista campano, hanno notato che qualcosa non andava. L’uomo sembrava sofferente. A quel punto hanno deciso di avvicinarsi e il 60enne ha manifestato, da subito, una certa difficoltà di espressione oltre che di movimento, nell’aprire il finestrino e la portiera. Uno dei militari ha intuito che si trattava di un malore, allertando immediatamente il pronto soccorso. I sanitari, giunti sul posto, hanno constatato la condizione clinica grave e condotto il paziente al nosocomio di Avezzano, in provincia dell'Aquila, dove si trova attualmente ricoverato, in prognosi riservata.

APPROFONDIMENTI I RIFLESSI DELLA GUERRA Il viaggio di tre vigili del fuoco aquilani: «Andiamo a... CHIETI Carabinieri aggrediti in un bar: emessi due daspo Willy