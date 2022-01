Si ripete a Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila, la performance di un altro automobilista che per sbaglio ha imboccato la scalinata di piazza Plebiscito. Su Facebook è stata postata la foto che immortale la scena, e si vede chiaramente che sfiora un passante, con tanto di commenti ironici. Questa volta è accaduto sera. A differenza dell episodio precedente, avvenuto in mattinata. I vigili urbani stanno cercando d'identificare l'automobilista indisciplinato.