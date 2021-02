Droga venduta su piattaforme di messaggistica online: arrestato ragazzo di 26 anni

Compravendita di sostanze stupefacenti nel dark web. Avrebbe utilizzato il canale di vendita di droga online, il 26enne, di origine romena, arrestato in flagranza di reato, dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castel di Sangro, agli ordini del capitano Fabio Castagna. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, dovrà rispondere del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo gli investigatori, gli accordi tra spacciatore e potenziali acquirenti, avvenivano tramite l’uso di piattaforme di messaggistica online. Come luogo di consegna della droga, l’abitazione del 26enne.

APPROFONDIMENTI PESCARA Cocaina nell'auto, arrestato titolare di agenzia di onoranze...

Un chilo e mezzo di marijuana sul tavolo e tre giovani nel casolare abbandonato

L’arresto è scattato al termine di una perquisizione personale e domiciliare, che ha portato al rinvenimento e successivo sequestro, di 6 grammi di stupefacente tipo cocaina, 1 scatola di Tachipirina utilizzata verosimilmente per il taglio, 1 bilancia elettronica di precisione, 650 euro in contanti e numerosi contenitori di plastica multicolore adatti al confezionamento dello stupefacente. Su disposizione dalla procura di Sulmona, il 26enne è stato sottoposto ai domiciliari. L’operazione dei militari rientra in una complessa attività d’indagine finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA