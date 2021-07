Mercoledì 14 Luglio 2021, 08:22

Scomparso da casa e ricercato per un giorno, il pensionato Andrea Talone, 76 anni, è stato trovato privo di vita dopo le 16 di ieri pomeriggio. Dopo lunghe e complesse ricerche il suo corpo è stato individuato in un dirupo profondo quasi 200 metri in località Valle Curato di Casoli distante due km dalla sua abitazione del centro cittadino. A seguito del ritrovamento è iniziata la fase di recupero da parte del locale distaccamento dei vigili del fuoco. I carabinieri hanno avviato le indagini che non esclude nessuna ipotesi.

Al momento si pensa sia a un occasionale e imprevisto incidente, come una rovinosa caduta nel dirupo, sia alla possibilità che il pensionato abbia messo in atto un insano gesto. Si attendono per questo le disposizioni della procura di Lanciano. Sarà certamente l’autopsia a chiarire le cause della morte dello sfortunato pensionato. Tutto è iniziato quando Talone è uscito di casa l’altro pomeriggio ed ha fatto perdere le proprie tracce. Poco dopo è scattato l’allarme per la sua scomparsa. I carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile lo hanno cercando costantemente tutta la notte e ieri, ma per lunghissime ore dell’uomo non c’era alcuna traccia.

Diramato il conseguente appello per tutti cittadini di collaborare con le forze dell’ordine qualora avessero notato il pensionato in giro; era uscito a piedi e indossava ciabatte, pantaloncini corti di colore grigio e una maglietta bianca, e non aveva con sé neppure il cellulare. A lanciare l’allarme sono stati i familiari allarmati dal fatto che non è rientrato a casa. A coordinare le ricerche, senza esito l’altra notte e ieri, è stata la prefettura di Chieti che nelle ricerche ha messo in campo numerose squadre. La perlustrazione ha preso inizio da via San Nicola, zona centrale di Casoli dove l’uomo viveva, poi si è spostata in altre zone, fino al drammatico epilogo nella boscaglia.