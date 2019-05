Casamonica, i carabinieri arrestano un 52enne a Villagrande di Tornimparte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasferta aquilana per i carabinieri di Roma che hanno arrestato ieri a Villagrande di Tornimparte, un affiliato al clan mafioso dei Casamonica accusato di far parte di una consorteria dedita allo spaccio di droga che fruttava fino a 100 mila euro al mese. Si tratta di Attilio Marchi di 52 anni di Roma, residente sempre nella Capitale. La notizia ha destato non poca curiosità da parte dei residenti e non solo per una presenza così inquietante in un Comune (amministrazione diretta dal sindaco Giacomo Carnicelli) estraneo a presenze di presunti mafiosi. Alla fine si è scoperto che l’uomo arrestato dai carabinieri (coadiuvati anche dai militari della Compagnia dell’Aquila) si trovava ospite di un parente (estraneo ai fatti contestati) che si è offerto di mettergli a disposizione parte della propria abitazione, dovendo il 52enne scontare gli arresti domiciliari.Lo stesso primo cittadino Carnicelli, tempestato dalle telefonate dei residenti ha voluto rimarcare la singolarità dell’arresto che non ha nulla a che vedere con il territorio, né sulle origini dell’indiziato, né sulle presunte attività criminose, tutte contestate dagli investigatori alla sola Capitale.