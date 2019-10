Imprigionate nella mansarda in fiamme: intossicate madre e figlia

Paura in mattinata a Pescara per un incendio che si è sviluppato in un appartamento di una palazzina di via Salara Vecchia. Le fiamme, che si sono sviluppate in una mansarda, secondo le prime informazioni si

sarebbero sprigionate a causa di un corto circuito di una lavatrice. Il fumo ha rapidamente invaso la palazzina. Due donne, mamma e figlia, sono riuscite a mettersi in salvo e sono state trattate sul posto dal 118 per una lieve intossicazione. In ospedale, per accertamenti, è finito un 74enne che, nel trambusto, è caduto per le scale durante la fuga. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la squadra Volante della Questura. Il rogo è stato domato, ma i Vigili sono ancora impegnati nella messa in sicurezza e nelle verifiche su eventuali danni strutturali. © RIPRODUZIONE RISERVATA