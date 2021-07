Pescara, casa a fuoco: intossicata e ustionata donna di 54 anni

Martedì 27 Luglio 2021, 10:44 - Ultimo aggiornamento: 10:57

Una donna di 54 anni di Pescara è rimasta intossicata e ustionata sul 30% del corpo questa mattina

in seguito ad un incendio avvenuto in un appartamento di via Nazionale Adriatica Sud a Pescara a poche decine di metri dal confine di Francavilla al Mare.

L'Aquila, fulmine scatena incendio nella pineta di Roio mentre la pioggia battente allagata la parte est della città

APPROFONDIMENTI PESCARA Incendia un bosco a Rosciano, incastrato dalle telecamere:...

La donna, soccorsa dai sanitari del 118 è stata stabilizzata e trasportata poi in codice rosso in gravi condizioni all'ospedale civile «Santo Spirito». I sanitari stanno valutando per un trasferimento della donna al Sant'Eugenio di Roma. Altre due persone che erano all'interno della palazzina sono riuscite ad uscire in tempo e sono state medicate sul posto. Al lavoro, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 anche gli agenti della Squadra Volante che stanno ricostruendo l'accaduto.