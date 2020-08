© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel parco d'Abruzzo parte la missione per salvare l'orsa Amarena con i suoi quattro cuccioli.Ieri mattina i volontari dell'associazione “Salviamo l'orso” hanno installato alcune sagome di orso tra S.Sebastiano e Bisegna, in entrambi i sensi di marcia, per invitare gli automobilisti ed i motociclisti a rallentare e ad esercitare la massima prudenza in un tratto di strada più volte attraversato nei giorni scorsi da Amarena ed i suoi 4 piccoli.«Purtroppo le nostre lettere - scrive l'associazione - ed i ripetuti appelli negli anni scorsi ai Comuni del Pnalm e al Prefetto di L'Aquila per l'installazione di un numero adeguato di autovelox sulle strade del parco sono sempre caduti nel vuoto cosi l'installazione dei pannelli stamattina vuole essere l'ennesima segnalazione di una situazione ormai insostenibile».Il rischio è che vengano investiti orsi che rappresentano un vero tesoro naturalistico, con pericolo anche per la vita degli automobilisti.