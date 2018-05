Ecco la carta della famiglia per gli sconti su alimentari e medicine, libri, luce e gas

di Bernardo D'Eugenio

​Ecco laper glisu alimentari e medicine, libri, luce e gas.Con un avviso pubblico, l’Amministrazione comunale attiva l’iniziativa per aderire alla, rivolta a soggetti privati e pubblici che operano sul territorio albense. Le principali attività interessate dal progetto istituzionale carta della famiglia, sono gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio: alimentari, prodotti farmaceutici, abbigliamento, libri, cartoleria, ecc, nonché i fornitori di servizi, tipo acqua, gas, energia elettrica e molti altri ancora elencati nello stesso avviso pubblico.Fin d’ora, sul sito del Comune costiero è possibile scaricare il modello per sottoscrivere la convenzione, finalizzata al beneficio collettivo di ottenere sconti sull’acquisto di beni e servizi, proposti dalle ditte che intenderanno inviare la domanda di partecipazione. L’adesione al programma comporterà l’inserimento nell’apposita pagina web del Comune con l’aggiornamento costante dei dati dei commercianti convenzionati., con validità biennale, potranno partire dal 5% rispetto al normale prezzo di listino, fino al 20% e oltre. Chi applicherà riduzioni inferiori al 20% riceverà un marchio di riconoscimento con scritto amico della famiglia, mentre per chi partirà da quest’ultima percentuale potrà fregiasi della dicitura sostenitore della famiglia. L’intento è quello di coinvolgere aziende locali e consumatori in un percorso che attenui gli effetti della crisi economica su entrambi i fronti, in particolare su quello dei negozianti della cittadina, messo a dura prova dalla concorrenza dei grandi centri commerciali