Una ragazza di 20 anni, B.R., con un coltello da cucina s’è avventata sulla madre e ha tentato di colpirla al collo. Il dramma familiare è avvenuto a Pietrasecca, 270 abitanti nella frazione di Carsoli. La mamma, 60 anni, era in camera quando la figlia, in preda a un raptus, le si è chinata addosso e ha tentato di colpirla. Per fortuna la donna si è difesa e ha evitato la tragedia. Le sue urla hanno attirato l’attenzione dei vicini che hanno allertato i carabinieri. I militari giunti sul posto hanno bloccato la ventenne e recuperato il coltello. Immediato l’intervento del 118 che ha soccorso la madre, medicata per una piccola ferita d’arma da taglio alla mano.

La 20enne è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia e rinchiusa nel carcere di Teramo. Seconde le prime informazioni, ma c’è molto riserbo sulla vicenda, la giovane pare soffra di disagio psicologico e, negli ultimi giorni, anche forse a causa del coronavirus il rapporto con la madre era degenerato. Dalle poche notizie trapelate, i carabinieri sono stati chiamati ad intervenire dai residenti, a causa delle urla disperate che provenivano dall’abitazione della donna. Preoccupati che la situazione potesse degenerare i vicini hanno avvisato il 112 ed è scattato immediatamente l’intervento. I militari sono arrivati sul posto nel culmine della lite tra madre e figlia e proprio mentre quest’ultima aveva ancora in mano il coltello da cucina. I militari hanno disarmato la giovane che non ha fatto resistenza.



