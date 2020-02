Carri, coriandoli e mascherine: oggi il grande Carnevale di Francavilla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via oggi pomeriggio a Francavilla la prima delle tre sfilate del Carnevale d’Abruzzo, che quest’anno spegne 65 candeline. A partire dalle 15 le vie centrali della città, dal piazzale della stazione fino al Pontile della Sirena, si coloreranno di coriandoli, carri allegorici, gruppi mascherati, ballerine e bande musicali. I temi di quest’anno sono l’ambiente, la musica e i cartoni animati che battono la satira politica tre a zero. «Quest’anno abbiamo scelto di concentrarci - spiega Nicola De Francesco, presidente dell’associazione Carnevale d’Abruzzo - sui bambini e su gli adolescenti, anche perché è la loro festa. Ci saranno 5 carri realizzati dai maestri cartapestai, ispirati: a Greta e alla tutela dell’ambiente; ai cartoni animati, con protagonisti i Puffi, il temibile Gargamella in compagnia della sua gatta Birba; alla famiglia Addams; alla musica con i Blues Brothers; e infine al Re Patanello. Non mancheranno gruppi di ballerini mascherati, bande musicali e tanto eventi collaterali, che partiranno già oggi al foyer del Palazzo Sirena, dove sarà inaugurata una mostra, che resterà aperta fino a Carnevale e ospiterà laboratori di cartapesta per bambini e concerti per gli adulti. Quest’anno la Regione ha erogato all’Associazione un contributo di 25 mila euro, che serviranno per promuovere il Carnevale fuori dalla nostra regione, per sostenere il comparto dei maestri cartapestai e andare in contro alle esigenze dei meno fortunati». Il costo del biglietto per assistere alla sfilata è di 5 euro, che diventano 4 euro in prevendita, mentre entrano gratis gli under 13 e i disabili con un accompagnatore. La seconda sfilata è prevista per domenica 23 e l’ultima a carnevale, martedì 25.