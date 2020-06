© RIPRODUZIONE RISERVATA

Palloncini che si alzano in volo ed applausi. E' nel segno dil’appuntamento abruzzese di "Obiettivo tricolore", andato in scena ieri da Villetta Barrea a, con arrivo in una gioiosa piazza Plebiscito. Una miscela di emozioni, nel segno della speranza, per via delle gravi condizioni che vedono tutt’ora Zanardi ricoverato in terapia intensiva dopo l’incidente in handbike in. La staffetta del campione paralimpico è a scopo solidale ed è nata come momento di rilancio di tutto lo sport e del movimento paralimpico nel dopo emergenza Covid 19.Centodieci i chilometri del percorso, con protagonista assoluto il ciclista, di Lanciano, che si è fatto portavoce della sua storia di fatica e sofferenza. Lui è entrato nel settore paralimpico nel momento in cui ha scoperto di essere affetto da sclerosi multipla, con voglia di riscatto e di vita. "Con Zanardi ho trovato una famiglia", ha detto. L'appuntamento è stato organizzato dal gruppo Podisti Frentani, con a capo, di concerto con l’amministrazione comunale del sindaco. Presenti gli assessori Giacinto Verna, Davide Caporale e Gianni Orecchioni e poi gli handbikers Adamo Peschi e Lorena Ziccardi, della Scuola di ciclismo giovanile diretta dall’ex professionista Moreno Di Biase, che ha curato l’allestimento di una piccola gimkana e i cui allievi, Edoardo Luce e Matteo Bandoni, hanno accompagnato l'ingresso di Serraiocco in città.C'erano poi una rappresentanza di, di Luca Pizzi, e dell'Azzurra Basket Lanciano e del Panathlon Club. La staffetta, che stamattina riparte da Lanciano per arrivare a Termoli, si concluderà il 28 giugno in Puglia, a Santa Maria di Leuca.