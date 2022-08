«Basta con questi prezzi, non ne posso più». E devasta gli scaffali del supermercato

PENNE Pomeriggio alquanto movimentato ieri al Conad del mercato coperto di Fontenuova, a Penne. Un uomo - che è stato accertato avere un disagio psichico - ha scaraventato per terra tutti i prodotti, tra cui scatole di tonno e bottiglie di conserva di pomodoro che erano collocati sugli scaffali, dando quindi in escandescenze ed urlando: «Basta con questi prezzi alti, non ne posso più e rompo tutto!».

Un certo trambusto, dunque, che ha sconcertato i clienti del supermercato impossibilitati ad effettuare gli acquisti. Il personale è stato costretto poi a rimuovere la sporcizia. La situazione è tornata alla normalità nel giro di poche decine di minuti. Avvisati dal personale del supermercato, i carabinieri della locale Compagnia sono intervenuti agli ordini del luogotenente Pasquale Columbaro. Nel frattempo, l'esagitato è stato condotto a Pescara dove è poi stato ricoverato nel reparto di Psichiatria. Le particolari condizioni dell'uomo fanno inquadrare l'accaduto sotto una luce diversa, a dispetto dei tanti commenti di condanna pubblicati sui social. L'esasperazione per i forti rincari dei prezzi è comunque condivisa da molti.