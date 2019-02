Carnevale, maxi sequestro di articoli rischiosi per la salute

PESCARA - I carabinieri del Nas di Pescara, al termine di oltre 20 ispezioni condotte in attività commerciali presenti su tutto il territorio regionale, hanno eseguito un maxi sequestro di articoli carnevaleschi, tra i quali mascherine, costumi, gadget, articoli elettrici a bassa tensione, tutti potenzialmente nocivi per la salute dei consumatori per caratteristiche strutturali o per problemi chimico fisici.



Questi aspetti e la correttezza delle informazioni al consumatore sono stati presi in esame dai militari del Nas di Pescara che, al termine dei controlli, hanno proceduto: a sottoporre a sequestro amministrativo oltre 120.000 articoli risultati essere irregolari, del valore commerciale di circa un milione di euro; alla distruzione, mediante ditta specializzata, di tutti i prodotti sequestrati e dichiarati confiscati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.

Nelle province di Chieti e Teramo sono stati segnalati all’autorità giudiziaria i responsabili di due esercizi commerciali, per aver indebitamente alienato merce sottoposta a sequestro e affidata alla loro custodia.

Ultimo aggiornamento: 09:43

