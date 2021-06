Zes Abruzzo: ministro Carfagna, altre risorse per potenziare il porto di Ortona

Mercoledì 23 Giugno 2021, 14:07

Risorse aggiuntive per oltre 19 milioni di euro per potenziare le strutture del Porto di Ortona: lo ha annunciato il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna nella prima tappa del suo tour odierno tra Abruzzo, Marche e Umbria. La visita nel porto più importante dell'Adriatico tra Ancona e Bari è servito anche per fare il punto sulla Zes abruzzese che, in attesa del via al Commissario Mauro Miccio, coinvolgerà la struttura portuale ortonese. "L'impegno che abbiamo voluto mettere su Ortona - ha spiegato il ministro - è perchè siamo consapevoli delle sue potenzialità, all'interno delle riforme all'esame del Decreto Semplificazioni. Nei miei giri al Sud sono già stata a Messina per superare le annose questioni delle baraccopoli, adesso qui a Ortona per accelerare sul Pnrr e sul Contratto Istituzionale di Sviluppo. Ora tocca a Regione e Comuni: gli imprenditori sanno bene cosa sia la Zes, la comprendono bene", ha concluso Carfagna