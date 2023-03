Si impicca con le lenzuola, muore detenuto a Pescara

Lo hanno trovato in bagno senza vita con le lenzuola arrotolate attorno al collo. Così si è suicidato un detenuto italiano quarantenne del carcere San Donato di Pescara. L'allarme è stato lanciato ieri sera dagli agenti penitenziari. L'uomo era detenuto per reati legati alla droga ed era in cura psichiatrica. «Ho avvertito subito ministero e sottosegretario - dice Gianmarco Cifaldi, garante del detenuto in Abruzzo - perchè questo è un fallimento della società e dello Stato. La sovrappopolazione (circa 340 detenuti su una capienza per 250 ndr) e la carenza di organico tra gli agenti, purtroppo causa questi episodi che addolorano. Ho sollecitato i vertici dell'amministrazione per aumentare gli agenti e ridistribuire la popolazione carceraria, altrimenti i disagi saranno sempre crescenti».