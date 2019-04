Carambola tra autovetture sulla statale 259: due feriti gravi

Un grave incidente si è verificato questa mattina intorno le 10, lungo la strada statale 259, a Corropoli (Teramo). In prossimità del centro commerciale. Sono diverse le vetture coinvolte, addirittura una di esse si è completamente ribaltata. Nell’impatto sono rimasti gravemente feriti; B.E., un uomo di 31anni e una donna P.G., di 66anni.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco di Nereto e due ambulanze del 118. I due feriti più gravi sono stati trasportati in gravi condizioni dovuti a politrauma, presso il pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo © RIPRODUZIONE RISERVATA