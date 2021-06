Masso precipita sulla strada a Caramanico davanti alla galleria: paura sulla statale 487

Un masso enorme venuto giù all’improvviso dal costone è rotolato fino alla rotatoria all’ingresso del paese di Caramanico Terme, in provincia di Pescara, e solo per un miracolo non c’è scappato il morto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri e ha determinato la temporanea chiusura di un tratto della statale 487, dal chilometro 19,200 al chilometro 21,400. Il masso si è adagiato al centro della carreggiata, ma non meno pericolosa è stata la caduta di altri massi e pietre a causa dello stesso smottamento. Immediato l’intervento di squadre operative dell’Anas, ma è stato inevitabile disporre la chiusura temporanea di quel tratto di statale, in entrambi i sensi di marcia, al fine di liberare la strada dai massi. La viabilità è stata perciò dirottata su percorsi locali alternativi. Sul posto sono intervenute anche pattuglie delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza delle auto e delle persone in transito, in attesa del ripristino della circolazione.

