I carabinieri riconsegnano al parroco durante la messa l'ostensorio rubato 21 anni fa

Da ben 21 anni si erano perse le sua tracce, i carabinieri lo ritrovano poco prima di essere venduto in un mercatino dell’antiquariato a Parma dove denunciano in stato di libertà l'ambulante che lo stava per vendere. Ieri mattina a Picenze di Barisciano (L'Aquila), durante la celebrazione della messa delle 11, il comandante della stazione carabinieri Fabrizio Cattivera ha restituito a don Beniamino, parroco della Chiesa di San Martino, l'ostensorio trafugato nel 1998 dalla casa canonica della stessa Chiesa.L'opera è stata rinvenuta dal Comando Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, nel mese di ottobre, presso il mercato di antiquariato di Parma. Espletate le formalità di rito, è stata la stessa autorità giudiziaria a disporre la riconsegna dell'opera nel luogo di culto. Per l'occasione la messa è stata officiata da monsignor Orlando Antonini. Alla riconsegna era presenti tra gli altri il maggiore Luigi Balestra, comandante della Compagnia Carabinieri dell'Aquila, il sindaco di Barisciano, Francesco Di Paolo, e il suo vice Giuseppe Calvisi. Ora la speranza è che l’oggetto venga custodito in un luogo sicuro, visto che proprio a febbraio scorso, la canonica della chiesa di Barisciano era stata visitata dai malviventi che non riuscendo a trovare nulla di valore avevano lasciato dietro di sé solo parecchi danni.